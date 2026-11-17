В Берлине власти запретили объединение El-Irschad, которое, по данным сенатского управления внутренних дел, организационно и финансово поддерживало ливанскую группировку «Хезболла». Под запрет также попали связанные с ним структуры Al-Qaem, Al-Thaqalyn и образовательный центр Qalam. Об этом сообщает Der Spiegel.

Обыски в 28 помещениях

Утром правоохранители провели обыски в 28 помещениях, в том числе в офисах и помещениях объединения, а также в жилищах его руководителей и членов. По данным сенатского управления, следователи искали дополнительные доказательства деятельности организации и обеспечивали сохранность ее имущества. Имущество объединения было конфисковано.

Берлинский сенатор по внутренним делам Ирис Шпрангер заявила, что El-Irschad действовал против идеи взаимопонимания между народами, а его цель и деятельность противоречили уголовному законодательству. По ее словам, объединение оказывало «Хезболле» организационную и финансовую поддержку.

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Символика и интернет-ресурсы

Отныне запрещено распространять или публично использовать символику El-Irschad и его подразделений. Интернет-ресурсы организации должны быть отключены.

Шпрангер также сообщила, что объединение якобы использовало для поддержки «Хезболлы» работу с молодежью по образцу ливанских скаутов имама аль-Махди и мечеть в берлинском районе Нойкёльн. Расследованию предшествовала работа берлинских и федеральных органов безопасности, служб защиты конституции и других ведомств. В Германии «Хезболлу» классифицируют как террористическую организацию.

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