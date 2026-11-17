柏林当局取缔了El-Irschad协会。根据参议院内政管理部门的数据，该协会在组织和资金方面支持了黎巴嫩组织真主党。与其相关的Al-Qaem、Al-Thaqalyn组织及Qalam教育中心也被取缔。《明镜周刊》报道。

搜查28处场所

上午，执法人员搜查了28处场所，包括该协会的办公室和场所，以及其负责人和成员的住所。根据参议院管理部门的数据，调查人员正在寻找该组织活动的更多证据，并查封其财产。该协会的财产已被没收。

柏林内政参议员伊里斯·施普兰格表示，El-Irschad的行为违背了各民族相互理解的理念，其宗旨和活动与刑法相抵触。她表示，该协会向真主党提供了组织和资金支持。

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标志和网络资源

从现在起，禁止传播或公开使用El-Irschad及其下属组织的标志。该组织的网络资源必须被关闭。

施普兰格还表示，该协会据称利用仿照黎巴嫩伊玛目马赫迪童子军开展的青年工作，以及位于柏林新克尔恩区的一座清真寺来支持真主党。此次调查之前，柏林和联邦安全机关、宪法保卫机构及其他部门已开展工作。在德国，真主党被归类为恐怖组织。

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