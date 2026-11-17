W Berlinie władze zakazały działalności stowarzyszenia El-Irschad, które według senackiego urzędu spraw wewnętrznych organizacyjnie i finansowo wspierało libańskie ugrupowanie Hezbollah. Zakaz objął również powiązane z nim struktury Al-Qaem, Al-Thaqalyn oraz centrum edukacyjne Qalam. Informuje o tym Der Spiegel.

Przeszukania w 28 lokalach

Rano funkcjonariusze przeprowadzili przeszukania w 28 lokalach, w tym w biurach i pomieszczeniach stowarzyszenia, a także w mieszkaniach jego kierownictwa i członków. Według senackiego urzędu śledczy szukali dodatkowych dowodów działalności organizacji oraz zabezpieczali jej majątek. Majątek stowarzyszenia został skonfiskowany.

Berlińska senator ds. wewnętrznych Iris Spranger oświadczyła, że El-Irschad działał przeciwko idei wzajemnego porozumienia między narodami, a jego cel i działalność były sprzeczne z prawem karnym. Jak powiedziała, stowarzyszenie zapewniało Hezbollahowi wsparcie organizacyjne i finansowe.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Symbolika i zasoby internetowe

Od teraz zakazane jest rozpowszechnianie lub publiczne używanie symboliki El-Irschad oraz jego jednostek. Zasoby internetowe organizacji mają zostać wyłączone.

Spranger poinformowała również, że stowarzyszenie rzekomo wykorzystywało do wspierania Hezbollahu pracę z młodzieżą wzorowaną na libańskich skautach imama al-Mahdiego oraz meczet w berlińskiej dzielnicy Neukölln. Dochodzenie poprzedziły działania berlińskich i federalnych organów bezpieczeństwa, służb ochrony konstytucji oraz innych instytucji. W Niemczech Hezbollah jest klasyfikowany jako organizacja terrorystyczna.

Czytaj nas na