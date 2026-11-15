Izraelska firma Elbit Systems otrzymała kontrakt o wartości około 260 mln dolarów na dostawę systemów artylerii rakietowej PULS i amunicji dla nieujawnionego europejskiego państwa członkowskiego NATO. Realizacja umowy jest przewidziana na pięć lat, informuje Jerusalem Post.

Systemy i amunicja

PULS — Precise and Universal Launching System — został pierwotnie opracowany przez Israel Military Industries, które później zostało przejęte przez Elbit. System może wystrzeliwać niekierowane rakiety, amunicję precyzyjną oraz pociski na różne odległości.

Wyrzutnię można montować na istniejących platformach kołowych lub gąsienicowych. Elbit twierdzi, że pozwala to znacząco zmniejszyć koszty obsługi technicznej i szkolenia personelu. PULS znajduje się na wyposażeniu Sił Obronnych Izraela oraz kilku zagranicznych armii.

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Kontrakty w tym roku

Prezes i dyrektor generalny Elbit Systems Bezhalel Machlis oświadczył, że wybór PULS przez europejskich i natowskich klientów odzwierciedla dojrzałość operacyjną systemu, jego uniwersalność oraz zdolność do spełniania potrzeb współczesnych sił zbrojnych. Powiązał również kontrakt z długoterminową współpracą firmy z europejskimi klientami i programami modernizacji obronności w regionie.

W kwietniu Elbit otrzymał kontrakt o wartości 750 mln dolarów na dostawę PULS dla Greckich Sił Zbrojnych w ramach programu modernizacyjnego. W październiku firma poinformowała o kolejnej umowie o wartości 235 mln dolarów dotyczącej pocisków EXTRA-MR i systemów PULS; zagraniczne media wskazywały Azerbejdżan jako klienta. Z uwzględnieniem nowego kontraktu wartość rakietowych umów i zamówień Elbit od początku roku przekroczyła 1,2 mld dolarów. Wśród europejskich państw, które wybrały PULS, publikacja wymienia Holandię, Danię, Grecję i Niemcy.

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