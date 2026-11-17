Startup z branży cyberbezpieczeństwa Corma pozyskał 125 mln dolarów w rundzie finansowania Series A przy wycenie spółki na 1 mld dolarów. Rundzie przewodziła firma inwestycyjna NEA. Od zaprezentowania produktu Corma minęły około trzy miesiące, informuje TechCrunch.

Inwestorzy i produkt

Uwzględniając nową rundę, Corma pozyskała łącznie 185 mln dolarów. Wśród inwestorów startupu są Sequoia Capital, Khosla Ventures i Coatue. Firma opracowuje modele i agentów oparte na sztucznej inteligencji, szkolone do ochrony w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Corma wyszła z trybu ukrytego rozwoju w sierpniu. Według publikacji zainteresowanie jej produktem wzrosło po serii incydentów bezpieczeństwa 21 października.

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Incydenty bezpieczeństwa

Tego dnia wykryto krytyczną lukę w PHP, popularnym języku programowania stron internetowych. Wykryto również lukę w Node.js, otwartoźródłowym środowisku uruchomieniowym JavaScript. Otwartoźródłowe narzędzie LiteLLM, używane jako proxy do kierowania zapytań do wielu dostawców dużych modeli językowych, także zgłosiło incydent bezpieczeństwa.

Na rynku rozwiązań AI dla cyberochrony działają także nowy startup Armadin Kevina Mandii, Anthropic, OpenAI, Microsoft i inne firmy. Corma twierdzi, że wyróżnia się koncentracją na zaawansowanych badaniach nad sztuczną inteligencją na potrzeby ochrony.

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