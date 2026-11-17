网络安全初创公司Corma在一轮A轮融资中筹集了1.25亿美元，公司估值为10亿美元。本轮融资由投资公司NEA领投。自Corma推出其产品以来约过去了三个月，TechCrunch报道称。

投资者与产品

加上这轮融资，Corma累计融资1.85亿美元。该初创公司的投资者包括Sequoia Capital、Khosla Ventures和Coatue。该公司开发基于人工智能的模型和智能体，并对其进行训练以用于网络安全防护。

Corma于8月结束隐身开发模式。据该媒体报道，在10月21日发生一系列安全事件后，人们对其产品的兴趣有所增长。

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安全事件

当天，在PHP这一流行的网络编程语言中发现了一个关键漏洞。在开源JavaScript运行时环境Node.js中也发现了一个漏洞。开源工具LiteLLM也报告了一起安全事件；该工具被用作代理，将请求路由至多个大语言模型提供商。

凯文·曼迪亚的新创公司Armadin、Anthropic、OpenAI、微软以及其他公司也在人工智能网络防护解决方案市场开展业务。Corma表示，其不同之处在于专注于用于防护的前沿人工智能研究。

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