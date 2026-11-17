Стартап в сфере кибербезопасности Corma привлек $125 млн в раунде финансирования Series A при оценке компании в $1 млрд. Раунд возглавила инвестиционная компания NEA. С момента представления продукта Corma прошло около трех месяцев, сообщает TechCrunch.

Инвесторы и продукт

С учетом нового раунда Corma в общей сложности привлекла $185 млн. Среди инвесторов стартапа — Sequoia Capital, Khosla Ventures и Coatue. Компания разрабатывает модели и агентов на основе искусственного интеллекта, обученных для защиты в сфере кибербезопасности.

Corma вышла из режима скрытой разработки в августе. По данным издания, интерес к ее продукту вырос после серии инцидентов в сфере безопасности 21 октября.

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Инциденты в сфере безопасности

В тот день была обнаружена критическая уязвимость в PHP — популярном языке веб-программирования. Также была обнаружена уязвимость в Node.js, среде выполнения JavaScript с открытым исходным кодом. Инструмент LiteLLM с открытым исходным кодом, используемый в качестве прокси для маршрутизации запросов к нескольким поставщикам больших языковых моделей, также сообщил об инциденте безопасности.

На рынке ИИ-решений для киберзащиты также работают новый стартап Кевина Мандии Armadin, Anthropic, OpenAI, Microsoft и другие компании. Corma заявляет, что отличается фокусом на передовых исследованиях искусственного интеллекта для защиты.

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