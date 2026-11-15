以色列公司Elbit Systems获得了一份价值约2.6亿美元的合同，向一个未具名的欧洲北约成员国供应PULS火箭炮系统及弹药。该协议计划在五年内执行，《耶路撒冷邮报》报道。

系统与弹药

PULS，即精确通用发射系统（Precise and Universal Launching System），最初由Israel Military Industries开发，该公司后来被Elbit收购。该系统能够发射非制导火箭、精确制导弹药以及不同射程的导弹。

发射装置可安装在现有轮式或履带式平台上。Elbit表示，这能够显著降低维护和人员培训成本。PULS已装备以色列国防军及数支外国军队。

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今年的合同

Elbit Systems总裁兼首席执行官贝扎莱尔·马赫利斯表示，欧洲和北约客户选择PULS，反映了该系统的作战成熟度、通用性以及满足现代武装力量需求的能力。他还将该合同与公司同欧洲客户的长期合作以及该地区的国防现代化计划联系起来。

4月，Elbit获得了一份价值7.5亿美元的合同，作为现代化计划的一部分向希腊武装力量供应PULS。10月，该公司宣布了另一项价值2.35亿美元的EXTRA-MR导弹和PULS系统协议；外国媒体称客户为阿塞拜疆。计入新合同后，Elbit自年初以来的导弹交易和订单总额已超过12亿美元。该报列举的选择PULS的欧洲国家包括荷兰、丹麦、希腊和德国。

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