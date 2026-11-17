德国新建住宅建设价格今年较上年上涨5.5%。与此同时，已获许可的逾45万套公寓仍未开工。Tagesschau援引联邦统计局数据报道称。

能源和贷款推高成本

行业代表将水泥、钢材和保温材料等高耗能建筑材料列为价格上涨的主要因素之一。德国建筑业中央协会表示，由于能源成本上升，这些材料持续变得更加昂贵。屋顶工、电工和安装工的集体协议工资上涨也影响了成本预算。

此外，建筑贷款利率再次超过4%，大幅提高了私人开发商和投资者的融资成本。现代建筑工作组ARGE的一项研究指出，自2000年以来的成本上涨中，约五分之一与针对保温、隔音、消防安全和无障碍性的更严格标准有关。

审批延误项目

开发商蒂姆·格明登举例称，美因茨一个包含126套公寓的项目经历了九年的筹备阶段，至今仍未完工。由于考古发现、围绕建筑高度的讨论、地块混凝土硬化以及停车问题，开工时间被多次推迟。他表示，该项目有23名专家参与，尽管实际建设可能只需约两年。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

格明登表示，实际建筑工程仅占总成本的45%，其余则用于附加要求和程序。行业还指出，开发规划审批程序漫长、环境审查以及建设主管部门人员短缺等问题。

大量获批公寓仍在等待开工

联邦统计局数据显示，约60%的已获建筑许可公寓，即超过45万套公寓，仍未开工。根据该市数据，在特里尔地区，约63%的获批项目尚未开始建设。

联邦建设部长维雷娜·胡伯茨提出了降低成本的措施，包括Bauturbo倡议以及关于采用简化标准的E型建筑的法案。不过，手工业部门代表怀疑这些措施是否会产生明显效果。

关注我们在