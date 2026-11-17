W Niemczech ceny nowego budownictwa mieszkaniowego wzrosły w tym roku o 5,5% w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednocześnie wciąż nie rozpoczęto budowy ponad 450 tys. mieszkań, na które wydano już pozwolenia. Poinformował o tym Tagesschau, powołując się na dane Federalnego Urzędu Statystycznego.

Koszty rosną z powodu energii i kredytów

Przedstawiciele branży wskazują wśród głównych czynników wzrostu cen energochłonne materiały budowlane, w tym cement, stal i materiały izolacyjne. Według Głównego Związku Przemysłu Budowlanego stały się one trwale droższe z powodu wyższych kosztów energii. Na kosztorysy wpływają również podwyżki wynagrodzeń taryfowych dekarzy, elektryków i monterów.

Ponadto oprocentowanie kredytów budowlanych ponownie przekracza 4%, co znacząco podnosi koszty finansowania dla prywatnych deweloperów i inwestorów. Badanie Grupy Roboczej Współczesnego Budownictwa ARGE wskazuje, że około jedna piąta wzrostu kosztów od 2000 roku wiąże się z bardziej rygorystycznymi normami dotyczącymi izolacji termicznej, ochrony przed hałasem, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i dostępności bez barier.

Uzgodnienia opóźniają projekty

Deweloper Tim Gemünden podał przykład projektu w Moguncji obejmującego 126 mieszkań, który miał dziewięcioletni etap przygotowawczy i nadal nie został ukończony. Rozpoczęcie prac wielokrotnie przekładano z powodu znalezisk archeologicznych, dyskusji dotyczących wysokości budynków, betonowania terenów i parkingów. Jak powiedział, w projekt zaangażowano 23 ekspertów, choć sama budowa może trwać około dwóch lat.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Gemünden oświadczył, że same prace budowlane stanowią jedynie 45% całkowitych kosztów, podczas gdy reszta przypada na dodatkowe wymogi i procedury. Branża wskazuje również na długotrwałe procedury zatwierdzania planów zabudowy, kontrole środowiskowe oraz niedobór pracowników w urzędach budowlanych.

Duża część mieszkań z pozwoleniami czeka na rozpoczęcie budowy

Według Federalnego Urzędu Statystycznego około 60% mieszkań z istniejącymi pozwoleniami na budowę, czyli ponad 450 tys. mieszkań, pozostaje bez rozpoczęcia prac. W regionie Trewiru, według danych miasta, budowa nie ruszyła w przypadku około 63% zatwierdzonych projektów.

Federalna minister budownictwa Verena Hubertz przedstawiła działania mające obniżyć koszty, w tym inicjatywę Bauturbo oraz projekt ustawy dotyczący typu budynków E z uproszczonymi standardami. Przedstawiciele sektora rzemieślniczego wątpią jednak, że kroki te przyniosą odczuwalny efekt.

Czytaj nas na