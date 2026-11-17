В Германии цены на новое жилищное строительство в этом году выросли на 5,5% по сравнению с предыдущим годом. В то же время строительство более чем 450 тысяч квартир, на которые уже выданы разрешения, до сих пор не началось. Об этом со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства сообщает Tagesschau.

Расходы растут из-за энергии и кредитов

Представители отрасли называют среди главных факторов подорожания энергоёмкие строительные материалы, в частности цемент, сталь и изоляционные материалы. По данным Главного объединения строительной индустрии, они устойчиво подорожали из-за более высоких расходов на энергию. На сметы также влияет повышение тарифных зарплат кровельщиков, электриков и монтажников.

Кроме того, процентные ставки по строительным кредитам вновь превышают 4%, что существенно повышает стоимость финансирования для частных застройщиков и инвесторов. Исследование Рабочей группы современного строительства ARGE указывает, что около пятой части роста расходов с 2000 года связано с более жёсткими нормами в отношении теплоизоляции, шумозащиты, пожарной безопасности и безбарьерности.

Согласования задерживают проекты

Застройщик Тим Гемюнден привёл пример проекта в Майнце на 126 квартир, который имел девятилетний подготовительный этап и до сих пор не завершён. Начало работ неоднократно переносили из-за археологических находок, дискуссий о высоте зданий, бетонировании участков и парковке. По его словам, к проекту привлекли 23 экспертов, хотя непосредственно строительство может длиться около двух лет.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Гемюнден заявил, что собственно строительные работы составляют лишь 45% общих расходов, тогда как остальное приходится на сопутствующие требования и процедуры. В отрасли также указывают на длительные процедуры утверждения планов застройки, экологические проверки и нехватку работников в строительных ведомствах.

Большая часть квартир с разрешениями ждёт начала работ

По данным Федерального статистического ведомства, примерно 60% квартир с имеющимися разрешениями на строительство, или более 450 тысяч квартир, остаются без начала работ. В регионе Трир, по данным города, строительство не началось примерно в 63% одобренных проектов.

Федеральная министр строительства Верена Губерц представила меры по снижению расходов, в частности инициативу Bauturbo и законопроект о типе зданий E с упрощёнными стандартами. Однако представители ремесленного сектора сомневаются, что эти шаги дадут ощутимый эффект.

Читай нас в