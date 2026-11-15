Elbit Systems отримала контракт на постачання PULS члену НАТО за $260 млн — Jerusalem Post

Ізраїльська компанія Elbit Systems отримала контракт вартістю близько $260 млн на постачання реактивних артилерійських систем PULS і боєприпасів неназваній європейській країні — члену НАТО. Виконання угоди розраховане на п’ять років, повідомляє Jerusalem Post.

Системи та боєприпаси

PULS — Precise and Universal Launching System — спочатку розробила Israel Military Industries, яку згодом придбала Elbit. Система здатна запускати некеровані ракети, високоточні боєприпаси та ракети на різні дальності.

Пускову установку можна монтувати на наявні колісні або гусеничні платформи. У Elbit заявляють, що це дає змогу суттєво зменшити витрати на технічне обслуговування та підготовку персоналу. PULS перебуває на озброєнні Армії оборони Ізраїлю та кількох іноземних військових.

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Контракти цього року

Президент і генеральний директор Elbit Systems Безалель Махліс заявив, що вибір PULS європейськими та натівськими замовниками відображає експлуатаційну зрілість системи, її універсальність і здатність відповідати потребам сучасних збройних сил. Він також пов’язав контракт із довгостроковою співпрацею компанії з європейськими клієнтами та програмами модернізації оборони в регіоні.

У квітні Elbit отримала контракт на $750 млн на постачання PULS Збройним силам Греції в межах програми модернізації. У жовтні компанія повідомила ще про угоду на $235 млн щодо ракет EXTRA-MR і систем PULS; іноземні медіа називали замовником Азербайджан. З урахуванням нового контракту сума ракетних угод і замовлень Elbit від початку року перевищила $1,2 млрд. Серед європейських країн, які обрали PULS, видання називає Нідерланди, Данію, Грецію та Німеччину.

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