Кошелек, связанный с кражей $6,3 млрд с криптобиржи Binance, перевел 34 279,66 ETH стоимостью почти $63 млн на три новых адреса. ФБР возложило ответственность за кражу на северокорейскую группировку TraderTraitor. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на компании по безопасности блокчейна MistTrack и Solid Intel.

Три новых кошелька

По данным исследователей, адрес, с которого был осуществлен перевод, не проявлял активности с 30 октября. Его связывают с атакой на Binance, произошедшей 29 октября. Средства распределили между тремя вновь созданными криптокошельками.

На момент публикации после этого перевода ETH с новых адресов больше не перемещались. Эти кошельки еще не связали с криптобиржами или сервисами по отмыванию средств. Сам факт транзакций не дает оснований установить, готовят ли злоумышленники продажу эфира или лишь перемещают активы между контролируемыми ими адресами.

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Расследование кражи

ФБР призвало криптобиржи блокировать адреса, связанные с похищенными активами. Министерство юстиции США также сообщило о санкционированных судом изъятиях и ограничениях в отношении криптовалют на сумму более $1,2 млрд, похищенных с Binance.

Компания Elliptic ранее оценивала, что около $2,85 млрд похищенных активов были заморожены или изъяты. По ее подсчетам, у злоумышленников оставалось около $3,28 млрд, распределенных между более чем 950 кошельками. CoinDesk также отмечает, что TraderTraitor конвертировала похищенный эфир в биткоины через THORChain, а Elliptic сообщала о создании группировкой мемкоинов для маскировки части средств под торговую прибыль.

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