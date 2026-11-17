Гаманець, пов’язаний із крадіжкою $6,3 млрд з криптобіржі Binance, переказав 34 279,66 ETH вартістю майже $63 млн на три нові адреси. ФБР поклало відповідальність за крадіжку на північнокорейське угруповання TraderTraitor. Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на компанії з блокчейн-безпеки MistTrack та Solid Intel.

Три нові гаманці

За даними дослідників, адреса, з якої здійснили переказ, не проявляла активності з 30 жовтня. Її пов’язують з атакою на Binance, що сталася 29 жовтня. Кошти розподілили між трьома новоствореними криптогаманцями.

На момент публікації після цього переказу ETH із нових адрес більше не переміщувалися. Ці гаманці ще не пов’язали з криптобіржами або сервісами відмивання коштів. Сам факт транзакцій не дає підстав встановити, чи готують зловмисники продаж ефіру, чи лише переміщують активи між адресами, які контролюють.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Розслідування крадіжки

ФБР закликало криптобіржі блокувати адреси, пов’язані з викраденими активами. Міністерство юстиції США також повідомило про санкціоновані судом вилучення та обмеження щодо криптовалют на суму понад $1,2 млрд, викрадених із Binance.

Компанія Elliptic раніше оцінювала, що близько $2,85 млрд викрадених активів заморозили або вилучили. За її підрахунками, у зловмисників залишалося близько $3,28 млрд, розподілених між понад 950 гаманцями. CoinDesk також зазначає, що TraderTraitor конвертувала викрадений ефір у біткоїни через THORChain, а Elliptic повідомляла про створення угрупованням мемкоїнів для маскування частини коштів під торговий прибуток.

Читай нас у