Portfel powiązany z kradzieżą 6,3 mld dolarów z giełdy kryptowalut Binance przelał 34 279,66 ETH o wartości prawie 63 mln dolarów na trzy nowe adresy. FBI przypisało odpowiedzialność za kradzież północnokoreańskiej grupie TraderTraitor. Informuje o tym CoinDesk, powołując się na firmy zajmujące się bezpieczeństwem blockchaina MistTrack i Solid Intel.

Trzy nowe portfele

Według badaczy adres, z którego dokonano przelewu, nie wykazywał aktywności od 30 października. Jest on powiązany z atakiem na Binance, do którego doszło 29 października. Środki rozdzielono między trzy nowo utworzone portfele kryptowalutowe.

W momencie publikacji ETH nie zostało dalej przeniesione z nowych adresów po tym przelewie. Portfeli tych nie powiązano jeszcze z giełdami kryptowalut ani usługami prania pieniędzy. Same transakcje nie dają podstaw do ustalenia, czy sprawcy przygotowują sprzedaż etheru, czy jedynie przenoszą aktywa między kontrolowanymi przez siebie adresami.

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Śledztwo w sprawie kradzieży

FBI wezwało giełdy kryptowalut do blokowania adresów powiązanych ze skradzionymi aktywami. Departament Sprawiedliwości USA poinformował również o zatwierdzonych przez sąd zajęciach i ograniczeniach dotyczących kryptowalut o wartości ponad 1,2 mld dolarów skradzionych z Binance.

Firma Elliptic wcześniej szacowała, że około 2,85 mld dolarów skradzionych aktywów zostało zamrożonych lub zajętych. Według jej obliczeń sprawcom pozostawało około 3,28 mld dolarów rozdzielonych między ponad 950 portfeli. CoinDesk zaznacza również, że TraderTraitor zamieniła skradziony ether na bitcoiny za pośrednictwem THORChain, a Elliptic informowała o tworzeniu przez grupę memecoinów, aby ukryć część środków jako zyski z handlu.

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