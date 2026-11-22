W Anglii 31 trustów medycznych ostrzegło, że wymogi National Health Service (NHS) dotyczące znacznych oszczędności w tym roku mogą utrudnić ich normalne funkcjonowanie. Wszystkie wpisały do swoich publicznych rejestrów ryzyka zagrożenie związane z takimi wymogami, informuje The Guardian.

Dla 27 z tych trustów brak środków jest największym zagrożeniem. Sześć organizacji oceniło to ryzyko na 25 punktów — najwyższy możliwy wynik w ich rejestrach. Szpitale uruchamiają programy oszczędnościowe, które przewidują ograniczanie usług i redukcje zatrudnienia, mimo powszechnych niedoborów kadrowych w NHS.

Wielomilionowe plany oszczędnościowe

King’s College Hospital NHS Trust w Londynie dąży do zaoszczędzenia 85 mln funtów, a grupa szpitali St George’s, Epsom and St Helier — 91 mln funtów. Nottingham University Hospitals Trust planuje zlikwidować 1 279 miejsc pracy, aby zrealizować plan oszczędnościowy o wartości 106 mln funtów w latach 2026–2027. Przyznano tam, że jedna trzecia zidentyfikowanych działań oszczędnościowych wiąże się z wysokim ryzykiem.

Londyński Barts Health Trust również planuje likwidację 1 100 stanowisk. Torbay and South Devon Trust likwiduje 199 miejsc pracy niezwiązanych z opieką kliniczną, a także podnosi pracownikom koszty parkowania i wyżywienia. Cel programu redukcji kosztów tego trustu wynosi 54,4 mln funtów, a bazowy deficyt — 100 mln funtów.

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Konsekwencje dla pacjentów

W sierpniu pacjenci onkologiczni w hrabstwie Kent czekali do miesiąca na wizytę przed rozpoczęciem chemioterapii. W dokumentach East Kent Trust powiązał to ze zmniejszeniem liczby pielęgniarek na oddziale po obniżeniu stawek wynagrodzenia za dodatkowe zmiany.

We wrześniu York and Scarborough Trust oświadczył, że zamknie 28-łóżkowy oddział w szpitalu społecznym w Bridlington, aby zaoszczędzić 1 mln funtów. Trust rozważa również skrócenie godzin pracy trzech centrów pilnej opieki w Yorku, Scarborough i Malton. Harrogate and District Trust zdecydował o zaprzestaniu świadczenia pozagodzinnej opieki lekarzy rodzinnych na obszarach Hambleton i Richmond w wiejskiej części Yorkshire z powodu braku środków.

Rzecznik NHS England oświadczył, że organizacje medyczne pracują nad zwiększeniem produktywności, przestrzeganiem planów finansowych i racjonalnym wykorzystaniem pieniędzy podatników, jednocześnie nadal zapewniając pacjentom niezbędną opiekę.

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