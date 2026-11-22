В Англии 31 медицинский траст предупредил, что требования Национальной службы здравоохранения (NHS) по значительной экономии в этом году могут помешать их нормальной работе. Все они внесли в свои публичные реестры рисков угрозу, связанную с такими требованиями, сообщает The Guardian.

Для 27 из этих трастов нехватка средств является наибольшей угрозой. Шесть организаций оценили этот риск в 25 баллов — это максимально возможный показатель в их реестрах. Больницы запускают программы экономии, предусматривающие ограничение услуг и сокращение персонала, несмотря на повсеместную нехватку кадров в NHS.

Многомиллионные планы экономии

King’s College Hospital NHS Trust в Лондоне стремится сэкономить 85 млн фунтов стерлингов, а группа больниц St George’s, Epsom and St Helier — 91 млн фунтов. Nottingham University Hospitals Trust планирует сократить 1 279 сотрудников, чтобы выполнить план экономии на 106 млн фунтов в 2026–2027 годах. Там признали, что треть определённых мер экономии несёт высокий риск.

Лондонский Barts Health Trust также планирует ликвидировать 1 100 должностей. Torbay and South Devon Trust сокращает 199 неклинических рабочих мест, а также повышает для сотрудников стоимость парковки и питания. Цель траста по программе сокращения расходов составляет 54,4 млн фунтов, а базовый дефицит — 100 млн фунтов.

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Последствия для пациентов

В августе пациенты с онкологическими заболеваниями в графстве Кент ждали до месяца приёма перед началом химиотерапии. В документах East Kent Trust связал это с уменьшением числа медсестёр в отделении после снижения ставок оплаты за дополнительные смены.

В сентябре York and Scarborough Trust заявил, что закроет отделение на 28 коек в общественной больнице Бридлингтона, чтобы сэкономить 1 млн фунтов. Траст также рассматривает сокращение часов работы трёх центров неотложной помощи в Йорке, Скарборо и Малтоне. Harrogate and District Trust решил прекратить предоставление внерабочей помощи врачей общей практики в районах Хэмблтон и Ричмонд в сельском Йоркшире из-за нехватки средств.

Представитель NHS England заявил, что медицинские организации работают над повышением производительности, соблюдением финансовых планов и рациональным использованием средств налогоплательщиков, одновременно продолжая предоставлять пациентам необходимую помощь.

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