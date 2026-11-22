英格兰31家医疗信托机构警告称，英国国家医疗服务体系（NHS）今年提出的大幅节支要求可能妨碍其正常运作。据《卫报》报道，所有这些机构都已在其公开风险登记册中列入了与此类要求相关的威胁。

对于其中27家信托机构而言，资金不足是最大的威胁。6家机构将这一风险评为25分——这是其登记册中的最高可能分数。尽管NHS普遍存在人员短缺，医院仍在启动节支计划，包括限制服务和裁减员工。

数千万英镑节支计划

伦敦的King’s College Hospital NHS Trust希望节省8500万英镑，而St George’s、Epsom and St Helier医院集团希望节省9100万英镑。Nottingham University Hospitals Trust计划裁减1279名员工，以完成其2026年至2027年节省1.06亿英镑的计划。该机构承认，已确定的节支措施中有三分之一具有高风险。

伦敦的Barts Health Trust也计划取消1100个职位。Torbay and South Devon Trust正在削减199个非临床工作岗位，同时提高员工的停车和餐饮费用。该信托机构的成本削减计划目标为5440万英镑，基础赤字为1亿英镑。

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对患者的影响

8月，肯特郡的癌症患者在开始化疗前等待预约的时间最长达一个月。East Kent Trust在文件中将此与额外班次薪酬标准下调后，该部门护士人数减少联系起来。

York and Scarborough Trust在9月表示，将关闭布里德灵顿社区医院一个设有28张病床的病房，以节省100万英镑。该信托机构还在考虑缩短位于约克、斯卡伯勒和莫尔顿的三家紧急护理中心的营业时间。由于资金不足，Harrogate and District Trust决定停止在约克郡农村地区的汉布尔顿和里士满区域提供非工作时间的全科医生服务。

NHS England的一名发言人表示，医疗机构正在努力提高生产率、遵守财务计划并合理使用纳税人的资金，同时继续为患者提供必要的护理。

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