Jemeńscy Huti poinformowali o operacji przeciwko rafinerii ropy naftowej Rabigh na wybrzeżu Morza Czerwonego w Arabii Saudyjskiej. Ugrupowanie twierdzi, że osiągnęło bezpośrednie trafienie, jednak nie ma informacji o możliwych uszkodzeniach. Władze saudyjskie nie skomentowały natychmiast tego oświadczenia, informuje Jerusalem Post.

Kompleks na wybrzeżu Morza Czerwonego

W Rabigh znajduje się Petro Rabigh — duży zintegrowany kompleks rafinacji ropy naftowej i produkcji petrochemicznej, utworzony przez Saudi Aramco i japońską Sumitomo Chemical. Leży około 165 kilometrów na północ od Dżuddy na wybrzeżu Morza Czerwonego i ma dostęp do głębokowodnej infrastruktury eksportowej.

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Wcześniejsze oświadczenia o atakach

W ostatnich miesiącach Huti wielokrotnie twierdzili, że uderzyli w saudyjską infrastrukturę energetyczną, w tym w rurociąg Wschód–Zachód oraz zakłady rafinacji ropy w Dżizanie i Ras Tanurze. Władze saudyjskie nie potwierdziły ataków na obiekty rafineryjne.

Według publikacji wznowieniu działań zbrojnych, które rozpoczęło się w lipcu w związku z szerszą wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem, towarzyszyło zajmowanie przez Huti terytoriów należących do międzynarodowo uznawanego rządu Jemenu. Ugrupowanie nasiliło również ataki rakietowe i dronowe na saudyjskie lotniska oraz infrastrukturę energetyczną, podczas gdy Arabia Saudyjska zintensyfikowała naloty na pozycje Huti, wspierając swoich jemeńskich sojuszników.

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