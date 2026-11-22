Йеменские хуситы заявили об операции против нефтеперерабатывающего завода Рабиг на побережье Красного моря в Саудовской Аравии. Группировка утверждает, что добилась прямого попадания, однако информации о возможных повреждениях нет. Саудовские власти не сразу прокомментировали это заявление, сообщает Jerusalem Post.

Комплекс на побережье Красного моря

В Рабиге расположен Petro Rabigh — крупный интегрированный комплекс по переработке нефти и производству нефтехимической продукции, созданный Saudi Aramco и японской Sumitomo Chemical. Он находится примерно в 165 километрах к северу от Джидды на побережье Красного моря и имеет доступ к глубоководным экспортным мощностям.

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Предыдущие заявления об атаках

В последние месяцы хуситы неоднократно заявляли об ударах по энергетической инфраструктуре Саудовской Аравии, в частности по трубопроводу Восток—Запад и нефтеперерабатывающим предприятиям в Джизане и Рас-Таннуре. Саудовские власти не подтверждали атаки на нефтеперерабатывающие объекты.

По данным издания, возобновление боевых действий, начавшееся в июле на фоне более широкой войны США и Израиля с Ираном, сопровождалось захватом хуситами территорий у международно признанного правительства Йемена. Группировка также активизировала ракетные и дроновые атаки на саудовские аэропорты и энергетическую инфраструктуру, тогда как Саудовская Аравия усилила авиаудары по позициям хуситов в поддержку своих йеменских союзников.

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