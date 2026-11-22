Єменські хусити заявили про операцію проти нафтопереробного заводу Рабіг на узбережжі Червоного моря в Саудівській Аравії. Угруповання стверджує, що досягло прямого влучання, однак інформації про можливі пошкодження немає. Саудівська влада одразу не прокоментувала цю заяву, повідомляє Jerusalem Post.

Комплекс на узбережжі Червоного моря

У Рабігу розташований Petro Rabigh — великий інтегрований комплекс із переробки нафти та виробництва нафтохімічної продукції, створений Saudi Aramco та японською Sumitomo Chemical. Він міститься приблизно за 165 кілометрів на північ від Джидди на узбережжі Червоного моря та має доступ до глибоководних експортних потужностей.

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Попередні заяви про атаки

Останніми місяцями хусити неодноразово заявляли про удари по енергетичній інфраструктурі Саудівської Аравії, зокрема по нафтопроводу Схід—Захід і нафтопереробних підприємствах у Джизані та Рас-Таннурі. Саудівська влада не підтверджувала атак на нафтопереробні об’єкти.

За даними видання, відновлення бойових дій, яке почалося в липні на тлі ширшої війни США та Ізраїлю з Іраном, супроводжувалося захопленням хуситами територій у міжнародно визнаного уряду Ємену. Угруповання також активізувало ракетні та дронові атаки на саудівські аеропорти й енергетичну інфраструктуру, тоді як Саудівська Аравія посилила авіаудари по позиціях хуситів на підтримку своїх єменських союзників.

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