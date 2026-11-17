一个与从加密货币交易所币安盗取63亿美元事件有关的钱包，向三个新地址转移了34,279.66枚ETH，价值近6300万美元。美国联邦调查局将这起盗窃归咎于朝鲜组织TraderTraitor。CoinDesk报道，援引区块链安全公司MistTrack和Solid Intel的消息。

三个新钱包

研究人员称，进行转账的地址自10月30日起一直没有活动。该地址与10月29日发生的币安攻击事件有关。资金被分配至三个新创建的加密货币钱包。

截至发稿，在此次转账后，ETH没有再从这些新地址转出。这些钱包尚未与加密货币交易所或洗钱服务建立关联。交易本身不足以确定，攻击者是在准备出售以太币，还是仅在其控制的地址之间转移资产。

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盗窃案调查

美国联邦调查局呼吁加密货币交易所封锁与被盗资产有关的地址。美国司法部还表示，已对从币安盗取的、价值超过12亿美元的加密货币实施经法院授权的扣押和限制。

Elliptic此前估计，约28.5亿美元的被盗资产已被冻结或扣押。根据其计算，攻击者仍持有约32.8亿美元，分布在950多个钱包中。CoinDesk还指出，TraderTraitor通过THORChain将被盗以太币转换为比特币；Elliptic则称，该组织创建了模因币，将部分资金伪装成交易利润。

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