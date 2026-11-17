Президент США Дональд Трамп прибыл в Манилу на Филиппинах, где должен выступить на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Самолет Air Force One уже приземлился в Маниле, сообщает South China Morning Post.

Краткий визит на Филиппины

У Трампа есть чуть более 20 часов на государственный визит в Манилу. Филиппинская сторона добивалась проведения этого визита, а график саммита скорректировали с учетом короткой остановки президента США по пути в Китай.

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В Китае Трамп должен принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Издание отмечает, что там ожидается его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Трехсторонняя встреча Трампа, Си Цзиньпина и президента России — государства-агрессора — Владимира Путина подтверждена, сообщает SCMP.

Запланированные встречи

Во вторник на курорте Solaire на побережье Манильского залива Трамп, как ожидается, примет участие в совместном фотографировании и встрече в формате Quad. Также запланированы подписание торгового соглашения между США и Таиландом, специальный саммит АСЕАН–США и ужин.

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