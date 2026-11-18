В Германии компании GLS Group и Geopost, работающая на местном рынке под брендом DPD, планируют создать совместное предприятие в сфере доставки посылок. Новая компания будет работать под брендом GLS, иметь около 150 объектов и примерно 15 тыс. сотрудников, сообщает Der Spiegel.

Планы относительно доли рынка

Компании рассчитывают, что совместное предприятие будет иметь совокупный оборот более 4 млрд евро и доставлять около 700 млн посылок в год. По данным Handelsblatt, это будет соответствовать примерно 20% немецкого рынка. Для сравнения, лидер рынка DHL в прошлом году доставил в Германии 2 млрд посылок и получил выручку в 8,2 млрд евро.

Сделка еще должна пройти обычные корпоративные и регуляторные согласования, а также процедуры производственного соуправления. Руководитель GLS Group Карл Пфафф назвал создание совместного предприятия важной вехой для немецкого рынка посылок. Глава Geopost Ив Дельма заявил о намерении сформировать более сильную и конкурентоспособную сеть для клиентов в Германии и Европе.

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Сотрудничество продолжается с 2024 года

GLS Germany и DPD сотрудничают с октября 2024 года, в частности в работе пунктов приема и выдачи посылок. С марта 2026 года компании также развивают совместную сеть почтоматов Inboxx. К концу 2030 года она должна охватить около 25 тыс. объектов.

Новая компания планирует инвестировать более 500 млн евро в ближайшие годы. В интервью Handelsblatt руководители не исключили возможного сокращения персонала, однако Пфафф подчеркнул, что главной целью является прибыльный рост. По его словам, совместная сеть должна работать эффективнее благодаря большей плотности маршрутов и сокращению расстояния между остановками курьеров.

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