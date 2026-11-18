W Niemczech GLS Group i Geopost, działający na lokalnym rynku pod marką DPD, planują utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa w sektorze dostaw paczek. Nowa spółka będzie działać pod marką GLS, będzie mieć około 150 obiektów i około 15 tys. pracowników, informuje Der Spiegel.

Plany dotyczące udziału w rynku

Firmy oczekują, że wspólne przedsiębiorstwo osiągnie łączne obroty przekraczające 4 mld euro i będzie dostarczać około 700 mln paczek rocznie. Według Handelsblatt odpowiadałoby to około 20% niemieckiego rynku. Dla porównania lider rynku DHL dostarczył w ubiegłym roku w Niemczech 2 mld paczek i osiągnął przychody w wysokości 8,2 mld euro.

Umowa musi jeszcze przejść standardowe zatwierdzenia korporacyjne i regulacyjne, a także procedury współdecydowania pracowniczego. Szef GLS Group Karl Pfaff nazwał utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa ważnym kamieniem milowym dla niemieckiego rynku paczek. Prezes Geopost Yves Delmas zadeklarował zamiar stworzenia silniejszej i bardziej konkurencyjnej sieci dla klientów w Niemczech i Europie.

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Współpraca trwa od 2024 roku

GLS Germany i DPD współpracują od października 2024 roku, w tym przy funkcjonowaniu punktów nadawania i odbioru paczek. Od marca 2026 roku firmy rozwijają także wspólną sieć automatów paczkowych Inboxx. Do końca 2030 roku ma ona objąć około 25 tys. obiektów.

Nowa spółka planuje zainwestować ponad 500 mln euro w najbliższych latach. W wywiadzie dla Handelsblatt kierownicy nie wykluczyli możliwej redukcji zatrudnienia, jednak Pfaff podkreślił, że głównym celem jest rentowny wzrost. Według niego wspólna sieć ma działać efektywniej dzięki większej gęstości tras i skróceniu odległości między przystankami kurierów.

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