Książę William i księżna Kate spotkali się w Nowym Delhi z premierem Indii Narendrą Modim pod koniec swojej trzydniowej wizyty w kraju. Rozmawiali o handlu i stosunkach dwustronnych między Wielką Brytanią a Indiami, podaje Cyprus Mail.

Rozmowa o partnerstwie

Modi docenił działalność nagrody klimatycznej Earthshot Prize, ustanowionej przez Williama. Doroczna ceremonia wręczenia tej nagrody odbyła się we wtorek w Mumbaju.

Po spotkaniu indyjski premier napisał w serwisie społecznościowym X, że oczekuje dalszego wzmocnienia kompleksowego partnerstwa strategicznego Indii i Wielkiej Brytanii. Wspomniał również o impulsie wynikającym z niedawno wprowadzonej kompleksowej umowy gospodarczej i handlowej między krajami.

Przedstawiciel Pałacu Kensington poinformował, że podczas rozmowy omawiano głębokie i trwałe więzi między dwoma państwami, a także przyszłe możliwości. Para podziękowała Modiemu za wyjątkowo ciepłe przyjęcie w Indiach.

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Wydarzenia w Mumbaju

Przed wylotem do Nowego Delhi William i Kate mieli osobne wydarzenia w Mumbaju. Książę odwiedził biuro wytwórni filmowej Dharma Productions na przedmieściach miasta, gdzie obejrzał występ tancerzy do utworu z bollywoodzkiego filmu „Czasem słońce, czasem deszcz”. W wydarzeniu uczestniczyli również aktorzy Saif Ali Khan i Kareena Kapoor.

Filmowiec Karan Johar, który stoi na czele Dharma Productions, powiedział po wizycie, że William mówił o potencjale indyjskiego kina i jego popularności na świecie. Tymczasem Kate odwiedziła szpital położniczy w centrum Mumbaju i rozmawiała z pracownikami medycznymi.

Podczas podróży para królewska grała również w krykieta z byłym sportowcem Sachinem Tendulkarem i odwiedziła szkołę rzemiosła. W przemówieniu podczas ceremonii Earthshot Prize William stwierdził, że skutki globalnego ocieplenia stają się coraz bardziej widoczne z powodu powtarzających się fal upałów i niszczycielskich powodzi.

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