威廉王子和凯特王妃在新德里会见了印度总理纳伦德拉·莫迪，此次会面是在他们对印度进行为期三天访问的最后阶段举行的。他们讨论了英国与印度之间的贸易和双边关系，据Cyprus Mail报道。

讨论伙伴关系

莫迪肯定了由威廉创立的“为地球奋斗奖”气候奖项的工作。该奖项的年度颁奖典礼于周二在孟买举行。

会面后，这位印度总理在社交平台X上写道，他期待印度与英国的全面战略伙伴关系得到进一步加强。他还提到了两国近期实施的全面经济与贸易协定带来的推动力。

肯辛顿宫一名发言人表示，会谈涉及两国深厚而持久的联系，以及未来的机遇。这对夫妇感谢莫迪在印度给予他们格外热情的接待。

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孟买的活动

在飞往新德里之前，威廉和凯特在孟买分别参加了活动。王子参观了位于该市郊区的电影公司Dharma Productions办公室，并观看了舞者伴随宝莱坞电影《有时快乐，有时悲伤》中的一段曲目表演。演员赛义夫·阿里·汗和卡琳娜·卡普尔也出席了活动。

Dharma Productions负责人、电影制作人卡兰·乔哈尔在访问后表示，威廉谈到了印度电影的潜力及其在世界各地的受欢迎程度。与此同时，凯特访问了孟买市中心的一家妇产医院，并与医护人员交谈。

在此次行程中，这对王室夫妇还与前运动员萨钦·坦杜尔卡一起打板球，并参观了一所工艺学校。威廉在“为地球奋斗奖”颁奖典礼上发表演讲时表示，全球变暖的影响正因反复出现的热浪和毁灭性洪水而变得愈发明显。

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