Принц Уильям и принцесса Кейт встретились в Нью-Дели с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в конце своего трехдневного визита в страну. Они обсудили торговлю и двусторонние отношения между Великобританией и Индией, сообщает Cyprus Mail.

Разговор о партнерстве

Моди отметил работу климатической премии Earthshot Prize, учрежденной Уильямом. Ежегодная церемония вручения этой награды состоялась во вторник в Мумбаи.

После встречи индийский премьер написал в социальной сети X, что ожидает дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства Индии и Великобритании. Он также упомянул импульс от недавно введенного всеобъемлющего экономического и торгового соглашения между странами.

Представитель Кенсингтонского дворца сообщил, что во время разговора речь шла о глубоких и прочных связях двух государств, а также о будущих возможностях. Супруги поблагодарили Моди за исключительно теплый прием в Индии.

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События в Мумбаи

Перед вылетом в Нью-Дели Уильям и Кейт провели отдельные мероприятия в Мумбаи. Принц посетил офис кинокомпании Dharma Productions в пригороде города, где посмотрел выступление танцоров под номер из болливудского фильма «И в печали, и в радости». На мероприятии также присутствовали актеры Саиф Али Хан и Карина Капур.

Кинематографист Каран Джохар, возглавляющий Dharma Productions, после визита сказал, что Уильям говорил о потенциале индийского кино и его популярности в мире. Тем временем Кейт посетила родильный дом в центре Мумбаи и пообщалась с медицинскими работниками.

Во время поездки королевская пара также играла в крикет с бывшим спортсменом Сачином Тендулкаром и посетила школу ремесел. В речи на церемонии Earthshot Prize Уильям заявил, что последствия глобального потепления становятся все более заметными из-за повторяющихся волн жары и разрушительных наводнений.

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