W USA liczba podpisanych umów na zakup mieszkań w październiku spadła o 4,7% w porównaniu z wrześniem i o 16,7% rok do roku. Jest to najniższy poziom w całej 25-letniej historii indeksu oczekujących transakcji sprzedaży, podaje CNBC, powołując się na National Association of Realtors.

Indeks uwzględnia podpisane umowy kupna-sprzedaży, dlatego jest wskaźnikiem przyszłych sfinalizowanych transakcji. Główny ekonomista stowarzyszenia Lawrence Yun oświadczył, że dwa miesiące rekordowo niskiej liczby umów wskazują na bardzo słabą sprzedaż mieszkań w czwartym kwartale. Według jego oceny roczny wolumen sprzedaży na rynku wtórnym może stać się najniższy od połowy lat 90.

Największy spadek na Południu i Zachodzie

Sprzedaż spadła we wszystkich regionach kraju. Najbardziej zauważalny spadek odnotowano na południu USA, które zazwyczaj jest największym rynkiem mieszkaniowym, a także na zachodzie kraju, gdzie ceny nieruchomości są najwyższe.

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Aktywność na rynku spowolniła po wzroście stawek kredytów hipotecznych we wrześniu. Średnia stawka 30-letniego kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu na początku października wynosiła 7,54%, a pod koniec miesiąca 7,27%, według Mortgage News Daily. W ubiegłym tygodniu stawki ponownie gwałtownie wzrosły.

Wydano mniej pozwoleń na budowę

Oddzielny raport US Census Bureau wykazał, że rozpoczęte budowy domów jednorodzinnych w październiku wzrosły o 4% w porównaniu z wrześniem, ale spadły o 3,2% w porównaniu z październikiem poprzedniego roku. Jednocześnie liczba pozwoleń na budowę takich domów, uznawana za wskaźnik przyszłej budowy, zmniejszyła się o 8,7% w skali miesiąca i o 12,9% w skali roku.

Liczba wydanych pozwoleń była najniższa od maja 2020 roku. Starszy ekonomista Realtor.com Joel Berner powiązał spowolnienie aktywności deweloperów ze wzrostem kosztów gruntów, pracy i materiałów, wysokimi kosztami finansowania oraz słabym popytem kupujących. Indeks nastrojów deweloperów w listopadzie również spadł do najniższego poziomu od 14 lat.

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