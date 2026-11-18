В США количество подписанных контрактов на покупку жилья в октябре снизилось на 4,7% по сравнению с сентябрем и на 16,7% в годовом выражении. Это самый низкий показатель за всю 25-летнюю историю индекса незавершенных продаж жилья, сообщает CNBC со ссылкой на Национальную ассоциацию риелторов США.

Индекс учитывает подписанные договоры купли-продажи, поэтому является показателем будущих закрытых сделок. Главный экономист ассоциации Лоуренс Юн заявил, что два месяца рекордно низкого числа контрактов указывают на очень слабые продажи жилья в четвертом квартале. По его оценке, годовой объем продаж на вторичном рынке может стать самым низким с середины 1990-х годов.

Наибольшее падение на Юге и Западе

Продажи сократились во всех регионах страны. Наиболее заметное снижение зафиксировали на Юге США, который обычно является крупнейшим рынком жилья, а также на Западе страны, где стоимость недвижимости наиболее высока.

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Активность на рынке замедлилась после повышения ипотечных ставок в сентябре. Средняя ставка по 30-летнему ипотечному кредиту с фиксированной ставкой в начале октября составляла 7,54%, а в конце месяца — 7,27%, по данным Mortgage News Daily. На прошлой неделе ставки вновь резко выросли.

Разрешений на строительство стало меньше

Отдельный отчет Бюро переписи населения США показал, что начало строительства односемейных домов в октябре выросло на 4% по сравнению с сентябрем, но сократилось на 3,2% по сравнению с октябрем предыдущего года. В то же время количество разрешений на строительство таких домов, считающееся индикатором будущего строительства, уменьшилось на 8,7% за месяц и на 12,9% за год.

Количество выданных разрешений стало самым низким с мая 2020 года. Старший экономист Realtor.com Джоэл Бернер связал замедление активности застройщиков с ростом стоимости земли, труда и материалов, высокой стоимостью финансирования и слабым спросом покупателей. Индекс настроений застройщиков в ноябре также опустился до минимума за 14 лет.

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