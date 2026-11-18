美国10月签署的购房合同数量较9月下降4.7%，同比下降16.7%。据美国全国房地产经纪人协会的数据，这是待完成房屋销售指数25年历史上的最低水平，CNBC报道。

该指数统计已签署的买卖合同，因此是未来完成交易的指标。该协会首席经济学家劳伦斯·尹表示，合同数量连续两个月创历史新低，表明第四季度住房销售将非常疲软。他估计，二手房年销售量可能降至自20世纪90年代中期以来的最低水平。

南部和西部降幅最大

全国所有地区的销售均出现下降。其中，美国南部的降幅最为明显，该地区通常是最大的住房市场；西部地区的降幅也较为显著，那里房地产价格最高。

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9月抵押贷款利率上升后，市场活动放缓。根据Mortgage News Daily的数据，10月初30年期固定利率抵押贷款的平均利率为7.54%，月底为7.27%。上周，利率再次大幅上涨。

建筑许可减少

美国人口普查局的另一份报告显示，10月独栋住宅开工量较9月增长4%，但较上年10月下降3.2%。与此同时，被视为未来建设指标的此类住宅建设许可数量环比减少8.7%，同比减少12.9%。

发放的许可数量降至2020年5月以来的最低水平。Realtor.com高级经济学家乔尔·伯纳将开发商活动放缓归因于土地、劳动力和材料成本上升、融资成本高以及购房者需求疲弱。11月，房屋建筑商信心指数也降至14年来的最低点。

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