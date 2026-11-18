在德国，GLS Group和Geopost计划成立一家包裹配送领域的合资企业，后者在当地市场以DPD品牌运营。新公司将以GLS品牌运营，拥有约150个设施和约1.5万名员工，《明镜周刊》报道。

市场份额计划

两家公司预计，这家合资企业的合计营业额将超过40亿欧元，每年配送约7亿件包裹。据《商报》报道，这将相当于德国市场约20%的份额。作为对比，市场领导者DHL去年在德国配送了20亿件包裹，营收达82亿欧元。

该交易仍须获得常规的公司和监管批准，并完成员工共同决策程序。GLS Group负责人卡尔·普法夫称，成立合资企业是德国包裹市场的重要里程碑。Geopost负责人伊夫·德尔马表示，计划为德国和欧洲的客户打造一个更强大、更具竞争力的网络。

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合作自2024年开始持续

GLS Germany和DPD自2024年10月起开展合作，尤其是在包裹收寄点和取件点的运营方面。自2026年3月起，两家公司还在发展联合的Inboxx智能包裹柜网络。到2030年底，该网络预计将覆盖约2.5万个设施。

新公司计划在未来几年投资超过5亿欧元。管理层在接受《商报》采访时未排除可能裁员，但普法夫强调，主要目标是实现盈利增长。他表示，由于路线密度更高以及快递员停靠点之间距离缩短，联合网络应能更高效地运营。

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