美国国土安全部长马克韦恩·马林表示，自2月战争开始以来，伊朗及德黑兰支持的实体一直对美国关键基础设施发动网络攻击。他在听证会前提交给美国众议院国土安全委员会的书面证词中作出这一表示，据《耶路撒冷邮报》报道。

网络活动的目标

马林表示，伊朗的网络活动在冲突开始后有所加强。他将交通、医疗保健、供水、能源和金融服务列为潜在目标。

这位部长指出，此前的事件大多造成了有限的局部中断，与保护不足的工业控制系统有关。同时，他警告说，关键基础设施的漏洞可能带来更严重的后果。

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与近期故障没有关联

马林没有将伊朗与美国近期大规模技术故障联系起来。其中包括联邦航空管理局空中交通管制系统发生故障，导致全国暂停航班起飞，数千架次航班受到影响。多家美国大型银行的网上银行系统以及国家安全局内部通信网络也出现了中断。

美国国务卿兼总统国家安全顾问马尔科·鲁比奥表示，美国“并未遭受系统性攻击”。他说，当局没有发现证据表明这些事件与网络犯罪分子、外国政府或其他恶意行为者有关。

白宫代表将这些故障归因于升级老旧技术基础设施的困难，包括软件和硬件更新。美国政府强调，没有证据表明伊朗参与了近期的技术故障。

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