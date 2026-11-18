Глава Министерства внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил, что Иран и поддерживаемые Тегераном субъекты с начала войны в феврале совершали кибератаки против критической инфраструктуры Соединенных Штатов. Об этом он сообщил в письменных показаниях, представленных Комитету Палаты представителей США по внутренней безопасности перед слушаниями, сообщает The Jerusalem Post.

Цели киберактивности

По словам Маллина, иранская киберактивность усилилась после начала конфликта. Среди потенциальных целей он назвал транспорт, здравоохранение, водоснабжение, энергетику и финансовые услуги.

Глава ведомства отметил, что предыдущие инциденты в основном приводили к ограниченным локальным сбоям, связанным с недостаточно защищенными промышленными системами управления. В то же время он предупредил, что уязвимости критической инфраструктуры могут иметь более серьезные последствия.

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Связи с последними сбоями нет

Маллин не связал Иран с недавними масштабными техническими сбоями в США. Среди них — неисправность системы управления воздушным движением Федерального управления гражданской авиации, из-за которой в стране приостановили вылеты и были нарушены тысячи рейсов. Сбои также зафиксировали в системах онлайн-банкинга нескольких крупных американских банков и внутренней сети связи Агентства национальной безопасности.

Государственный секретарь и советник президента США по национальной безопасности Марко Рубио заявил, что страна «не находится под системной атакой». По его словам, власти не обнаружили доказательств связи этих инцидентов с киберпреступниками, иностранными правительствами или другими злоумышленниками.

Представители Белого дома связали сбои с трудностями модернизации устаревшей технологической инфраструктуры, в частности с обновлениями программного и аппаратного обеспечения. Администрация США подчеркивает, что доказательств причастности Ирана к последним техническим сбоям нет.

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