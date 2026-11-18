Sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego USA Markwayne Mullin oświadczył, że Iran i podmioty wspierane przez Teheran od początku wojny w lutym przeprowadzały cyberataki na infrastrukturę krytyczną Stanów Zjednoczonych. Poinformował o tym w pisemnym zeznaniu złożonym Komisji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Izby Reprezentantów USA przed przesłuchaniem, podaje The Jerusalem Post.

Cele aktywności cybernetycznej

Według Mullina irańska aktywność cybernetyczna nasiliła się po rozpoczęciu konfliktu. Wśród potencjalnych celów wymienił transport, ochronę zdrowia, zaopatrzenie w wodę, energetykę i usługi finansowe.

Sekretarz zaznaczył, że wcześniejsze incydenty przeważnie powodowały ograniczone lokalne zakłócenia związane z niewystarczająco zabezpieczonymi przemysłowymi systemami sterowania. Jednocześnie ostrzegł, że podatności infrastruktury krytycznej mogą mieć poważniejsze konsekwencje.

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Brak związku z ostatnimi zakłóceniami

Mullin nie powiązał Iranu z niedawnymi zakrojonymi na szeroką skalę awariami technicznymi w USA. Wśród nich znalazła się usterka systemu kontroli ruchu lotniczego Federalnej Administracji Lotnictwa, przez którą w kraju wstrzymano odloty i zakłócono tysiące lotów. Zakłócenia odnotowano również w systemach bankowości internetowej kilku dużych amerykańskich banków oraz w wewnętrznej sieci komunikacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego.

Sekretarz stanu USA i doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Marco Rubio oświadczył, że kraj „nie znajduje się pod systemowym atakiem”. Według niego władze nie znalazły dowodów na powiązanie tych incydentów z cyberprzestępcami, zagranicznymi rządami ani innymi złośliwymi podmiotami.

Przedstawiciele Białego Domu powiązali zakłócenia z trudnościami w modernizacji przestarzałej infrastruktury technologicznej, w tym z aktualizacjami oprogramowania i sprzętu. Administracja USA podkreśla, że nie ma dowodów na udział Iranu w ostatnich awariach technicznych.

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