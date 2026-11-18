У Німеччині компанії GLS Group та Geopost, яка на місцевому ринку працює під брендом DPD, планують заснувати спільне підприємство у сфері доставки посилок. Нова компанія працюватиме під брендом GLS, матиме близько 150 об’єктів та приблизно 15 тисяч працівників, повідомляє Der Spiegel.

Плани щодо частки ринку

Компанії розраховують, що спільне підприємство матиме сукупний оборот понад 4 млрд євро та доставлятиме близько 700 млн посилок на рік. За даними Handelsblatt, це відповідатиме приблизно 20% німецького ринку. Для порівняння, лідер ринку DHL торік доставив у Німеччині 2 млрд посилок і отримав виторг у 8,2 млрд євро.

Угода ще має пройти звичайні корпоративні й регуляторні погодження, а також процедури виробничого співуправління. Керівник GLS Group Карл Пфафф назвав створення спільного підприємства важливою віхою для німецького ринку посилок. Глава Geopost Ів Дельма заявив про намір сформувати сильнішу й конкурентнішу мережу для клієнтів у Німеччині та Європі.

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Співпраця триває з 2024 року

GLS Germany і DPD співпрацюють із жовтня 2024 року, зокрема у роботі пунктів приймання та видачі посилок. Із березня 2026 року компанії також розвивають спільну мережу поштоматів Inboxx. До кінця 2030 року вона має охопити близько 25 тисяч об’єктів.

Нова компанія планує інвестувати понад 500 млн євро протягом найближчих років. В інтерв’ю Handelsblatt керівники не виключили можливого скорочення персоналу, однак Пфафф наголосив, що основною метою є прибуткове зростання. За його словами, спільна мережа має працювати ефективніше завдяки більшій щільності маршрутів і скороченню відстані між зупинками кур’єрів.

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