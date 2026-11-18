Norweska służba bezpieczeństwa uznaje próby zamachów terrorystycznych za prawdopodobne — Jerusalem Post
Norweska Służba Bezpieczeństwa Policji oświadczyła, że radykalni islamiści prawdopodobnie spróbują przeprowadzić ataki terrorystyczne w Norwegii w ciągu najbliższego roku. Ogólny poziom zagrożenia terrorystycznego w kraju pozostaje jednocześnie umiarkowany — trzeci w pięciostopniowej skali, informuje Jerusalem Post.
Główne źródła zagrożenia
PST oświadczyła, że największe zagrożenie terrorystyczne zarówno wewnątrz Norwegii, jak i wobec tego kraju nadal pochodzi od radykalnych islamistów i prawicowych ekstremistów. Szefowa jednostki antyterrorystycznej PST Ane Mannsåker Roald powiedziała, że służba ma mocne podstawy, by uznawać za prawdopodobne próby ataków ze strony radykalnych islamistów w ciągu roku.
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Nihilistyczny ekstremizm
Służba wprowadziła również nową kategorię — „nihilistyczny ekstremizm”. Jej pojawienie się powiązano z rozwojem brutalnych społeczności internetowych, których uczestnicy wyrażają dążenie do wywołania chaosu i masowych ofiar.
Według oceny PST radykalni islamiści w Norwegii coraz częściej tworzą grupy i sieci offline oraz w internecie. „Państwo Islamskie” i „Al-Kaida” nadal próbują rekrutować zwolenników.