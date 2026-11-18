Норвежская Служба безопасности полиции заявила, что радикальные исламисты, вероятно, попытаются совершить террористические атаки в Норвегии в течение следующего года. Общий уровень террористической угрозы в стране при этом остаётся умеренным — третьим по пятиуровневой шкале, сообщает Jerusalem Post.

Основные источники угрозы

В PST заявили, что наибольшая террористическая угроза как внутри Норвегии, так и против страны по-прежнему исходит от радикальных исламистов и правых экстремистов. Руководительница контртеррористического подразделения PST Ане Маннсокер Роальд сказала, что у службы есть веские основания считать вероятными попытки атак со стороны радикальных исламистов в течение года.

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Нигилистический экстремизм

Служба также ввела новую категорию — «нигилистический экстремизм». Её появление связали с развитием насильственных онлайн-сообществ, участники которых выражают стремление вызвать хаос и массовые жертвы.

По оценке PST, радикальные исламисты в Норвегии всё чаще создают группы и сети офлайн и в интернете. «Исламское государство» и «Аль-Каида» продолжают пытаться вербовать сторонников.

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