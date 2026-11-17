Prezydent USA Donald Trump przybył do Manili na Filipinach, gdzie ma wystąpić na szczycie Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej. Samolot Air Force One wylądował już w Manili, informuje South China Morning Post.

Krótka wizyta na Filipinach

Trump ma nieco ponad 20 godzin na wizytę państwową w Manili. Strona filipińska zabiegała o tę wizytę, a harmonogram szczytu dostosowano do krótkiego postoju prezydenta USA w drodze do Chin.

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W Chinach Trump ma wziąć udział w szczycie Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku. Gazeta zaznacza, że oczekiwane jest tam jego spotkanie z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem. Trójstronne spotkanie Trumpa, Xi Jinpinga i prezydenta Rosji — państwa agresora — Władimira Putina zostało potwierdzone, informuje SCMP.

Planowane spotkania

We wtorek w kurorcie Solaire na wybrzeżu Zatoki Manilskiej Trump ma, jak się oczekuje, wziąć udział we wspólnym zdjęciu i spotkaniu w formacie Quad. Zaplanowano również podpisanie umowy handlowej między USA a Tajlandią, specjalny szczyt ASEAN–USA oraz kolację.

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