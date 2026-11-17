Fiński operator satelitarny Iceye poinformował o zamiarze przejęcia włoskiego producenta rakiet Avio za 2 mld euro. Po ogłoszeniu oferty przejęcia na początku wtorkowej sesji, 17 listopada, akcje Avio wzrosły o 12%.

Transakcja i reakcja rynku

Według ANSA English, Iceye jest fińskim operatorem satelitarnym, a Avio włoskim producentem rakiet. Fińska firma poinformowała o ofercie przejęcia wartej 2 mld euro. Rynek zareagował na to oświadczenie 12-procentowym wzrostem wartości akcji Avio we wczesnych wtorkowych notowaniach.

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Zobowiązania nabywcy

Iceye oświadczyła, że w przypadku przejęcia zamierza zachować markę Avio oraz włoską tożsamość przemysłową firmy. Operator satelitarny zobowiązał się również utrzymać obecny skład pracowników producenta rakiet. Największym akcjonariuszem Avio jest obecnie Leonardo, włoska państwowa firma z branży lotniczej, kosmicznej i obronnej.

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