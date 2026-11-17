Финский спутниковый оператор Iceye заявил о намерении приобрести итальянского производителя ракет Avio за 2 млрд евро. После объявления предложения о поглощении в начале торгов во вторник, 17 ноября, акции Avio выросли на 12%.

Сделка и реакция рынка

По данным ANSA English, Iceye является финским спутниковым оператором, а Avio — итальянским производителем ракет. Финская компания сообщила о предложении по поглощению на сумму 2 млрд евро. Рынок отреагировал на это заявление ростом стоимости акций Avio на 12% в ходе утренних торгов во вторник.

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Обязательства покупателя

Iceye заявила, что в случае приобретения намерена сохранить бренд Avio и итальянскую промышленную идентичность компании. Спутниковый оператор также пообещал сохранить нынешний состав работников производителя ракет. Крупнейшим акционером Avio сейчас является Leonardo — итальянская государственная аэрокосмическая и оборонная компания.

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