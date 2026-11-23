Правозащитный центр ECCHR требует ареста бывшего главы «Моссада» Барнеа — Jerusalem Post
Бывший глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа, как ожидается, 25 ноября посетит Бундестаг в Берлине, Германия, несмотря на поданную против него уголовную жалобу. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Jerusalem Post.
Жалоба и требование об аресте
19 ноября Европейский центр конституционных прав и прав человека ECCHR подал в Федеральную прокуратуру Германии уголовную жалобу против Барнеа. Организация заявила, что имеет веские основания подозревать его в военных преступлениях.
ECCHR также требует, чтобы прокуратура добилась ордера на арест Барнеа и обеспечила его задержание в случае въезда в Германию. Основанием для жалобы организация назвала, по ее утверждению, ключевую роль Барнеа в планировании и осуществлении атак против «Хезболлы» в Ливане в сентябре 2024 года с применением пейджеров и раций со взрывчаткой.
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По данным ECCHR, скоординированные взрывы унесли как минимум 37 жизней и ранили более 3400 человек, среди которых были гражданские лица.
Визит в Бундестаг
Немецкие СМИ ранее сообщали, что Барнеа будет принимать депутат от партии «Зеленые» Константин фон Ноц, входящий в парламентскую комиссию по надзору за немецкими спецслужбами. Мероприятие под названием «Эксклюзив: за кулисами „Моссада“» организует берлинская произраильская лоббистская группа Nahost Friedensforum, которая работает с парламентом и министерствами Германии.
По информации немецких СМИ, часть представителей «Зеленых» и другие критики Израиля пытаются не допустить проведения мероприятия. В то же время источники издания считают, что их влияние на возможность визита Барнеа меньше, чем у сторонников его приезда.