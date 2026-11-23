Marvel выпустила финальный трейлер Avengers: Doomsday в преддверии премьеры фильма, запланированной на 18 декабря. Как сообщает Variety, ролик продолжает сюжет сцены со Стивом Роджерсом и Пегги Картер, добавленной в перевыпуск Avengers: Endgame Encore.

Сын Капитана Америки

В новой сцене из перевыпуска Avengers: Endgame показали сына-подростка Стива Роджерса и Пегги Картер. В трейлере Фантастическая четверка отправляется в прошлое, чтобы забрать Роджерса и вернуть его в основную временную линию. Там он должен возглавить Мстителей в противостоянии с Доктором Думом. Сын Роджерса узнает, что его отец был Капитаном Америкой.

Объединение героев

В видео также показали расширенную сцену битвы Доктора Дума и его Стражей против Мстителей и Людей Икс. Циклоп обращается к команде со словами: «Ко мне, мои Люди Икс», а Ночной Змей телепортирует Гамбита, Мистик и Зверя. К большому объединению присоединяются Мистер Фантастик, Шан-Чи, Тор и Елена Белова.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Роберт Дауни — младший сыграет Доктора Дума. В фильме также появятся Крис Эванс в роли Стива Роджерса, Крис Хемсворт в роли Тора, Пол Радд в роли Человека-муравья, Летиша Райт в роли Черной Пантеры, Себастиан Стэн в роли Зимнего солдата, Том Хиддлстон в роли Локи и Симу Лю в роли Шан-Чи. Среди персонажей киновселенной фильмов Fox о Людях Икс, которые появятся в фильме, — профессор Чарльз Ксавье, Магнето, Циклоп, Зверь, Мистик, Ночной Змей и Гамбит.

Перевыпуск Avengers: Endgame Encore содержал четыре новые сцены, связанные с Avengers: Doomsday. По данным Variety, он занял первое место в национальном прокате, собрав 26 млн долларов в дебютный уикенд, и добавил 143 млн долларов к мировым сборам оригинального фильма.

Читай нас в