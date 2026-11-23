Marvel wypuścił finałowy zwiastun Avengers: Doomsday przed premierą filmu zaplanowaną na 18 grudnia. Jak podaje Variety, materiał kontynuuje wątek sceny ze Steve’em Rogersem i Peggy Carter, dodanej do wznowienia Avengers: Endgame Encore.

Syn Kapitana Ameryki

W nowej scenie ze wznowienia Avengers: Endgame pokazano nastoletniego syna Steve’a Rogersa i Peggy Carter. W zwiastunie Fantastyczna Czwórka cofa się w czasie, aby zabrać Rogersa i sprowadzić go z powrotem do głównej linii czasowej. Ma tam poprowadzić Avengersów w starciu z Doktorem Doomem. Syn Rogersa dowiaduje się, że jego ojciec był Kapitanem Ameryką.

Zjednoczenie bohaterów

W nagraniu pokazano również rozszerzoną scenę walki Doktora Dooma i jego Strażników przeciwko Avengersom i X-Men. Cyclops zwraca się do drużyny słowami: „Do mnie, moi X-Men”, a Nightcrawler teleportuje Gambita, Mystique i Beasta. Do wielkiego zjednoczenia dołączają Mister Fantastic, Shang-Chi, Thor i Yelena Belova.

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Robert Downey Jr. zagra Doktora Dooma. W filmie wystąpią również Chris Evans jako Steve Rogers, Chris Hemsworth jako Thor, Paul Rudd jako Ant-Man, Letitia Wright jako Czarna Pantera, Sebastian Stan jako Zimowy Żołnierz, Tom Hiddleston jako Loki oraz Simu Liu jako Shang-Chi. Wśród postaci z filmowego uniwersum X-Men wytwórni Fox, które pojawią się w filmie, są między innymi profesor Charles Xavier, Magneto, Cyclops, Beast, Mystique, Nightcrawler i Gambit.

Wznowienie Avengers: Endgame Encore zawierało cztery nowe sceny powiązane z Avengers: Doomsday. Według Variety zajęło pierwsze miejsce w krajowym box office, osiągając 26 mln dolarów podczas premierowego weekendu, i dodało 143 mln dolarów do światowych wpływów oryginalnego filmu.

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