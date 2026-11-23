W Niemczech naukowcy osiągnęli produkcję paklitakselu w genetycznie zmodyfikowanej tytoniopodobnej roślinie Nicotiana benthamiana. Lek stosuje się między innymi w leczeniu raka piersi, jajników, płuc i trzustki, informuje Der Spiegel. O wynikach badacze napisali w czasopiśmie Nature Chemical Biology.

Pełny szlak syntezy

Paklitaksel jest naturalnym cytostatykiem, który blokuje podział komórek nowotworowych. Występuje w korze cisa pacyficznego Taxus brevifolia, lecz w niewielkiej ilości. Obecnie lek produkuje się półsyntetycznie z substancji zawartej w igłach cisa pospolitego Taxus baccata.

Badacze wprowadzili geny cisa do materiału genetycznego Nicotiana benthamiana za pomocą bakterii Agrobacterium tumefaciens. Umożliwiło to komórkom roślinnym wytwarzanie białek niezbędnych na poszczególnych etapach biosyntezy leku. Aby upewnić się, że produkty syntezy nie pochodziły ze zwykłego metabolizmu rośliny, te same etapy odtworzono również w drożdżach Saccharomyces cerevisiae.

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Wydajność wzrosła ponad 500 razy

Zespół ustalił cały szlak metaboliczny powstawania paklitakselu — od pirofosforanu geranylogeranylu przez 20 związków pośrednich aż do gotowej substancji — a także określił miejsca jej syntezy w komórce roślinnej.

Początkowo zmodyfikowana roślina wytwarzała 0,104 mikrograma paklitakselu na gram suchej masy roślinnej. Dzięki umieszczeniu kilku genów na jednej nici DNA oraz wykorzystaniu wydajniejszych szczepów bakterii udało się zwiększyć wydajność ponad 500 razy — do 61,05 mikrograma na gram. Według oceny badaczy jest to porównywalne z zawartością paklitakselu w korze cisa pacyficznego.

Ekspert Politechniki w Darmstadt Heribert Warzecha zauważył, że obecna metoda nie ma jeszcze przewagi nad ugruntowaną produkcją leku z kultur komórkowych cisa lub poprzez wyodrębnienie prekursora z igieł i jego dalszą chemiczną modyfikację. Jego zdaniem technologia stanie się konkurencyjna tylko pod warunkiem dalszego zwiększenia ilości produkowanego paklitakselu.

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