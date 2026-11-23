德国科学家实现了在基因改造的类烟草植物本氏烟草（Nicotiana benthamiana）中生产紫杉醇。该药物尤其用于治疗乳腺癌、卵巢癌、肺癌和胰腺癌，《明镜周刊》报道。研究人员在《自然·化学生物学》期刊中介绍了研究结果。

完整的合成途径

紫杉醇是一种天然细胞抑制剂，可阻止癌细胞分裂。它存在于太平洋紫杉 Taxus brevifolia 的树皮中，但含量很少。目前，该药物通过半合成方法由欧洲紫杉 Taxus baccata 针叶中所含的一种物质制成。

研究人员借助农杆菌 Agrobacterium tumefaciens，将紫杉基因导入本氏烟草的遗传物质中。这使植物细胞能够生产药物生物合成各个阶段所需的蛋白质。为确保合成产物并非来自植物的常规代谢，研究人员还在酿酒酵母 Saccharomyces cerevisiae 中重现了这些相同阶段。

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产量提高逾500倍

研究团队确定了紫杉醇形成的完整代谢途径——从香叶基香叶基焦磷酸经过20种中间化合物到最终物质——并确定了其在植物细胞中的合成位置。

起初，改造后的植物每克干燥植物质量可生产0.104微克紫杉醇。通过将多个基因置于同一条DNA链上，并使用效率更高的细菌菌株，产量提高了500多倍，达到每克61.05微克。研究人员估计，这与太平洋紫杉树皮中的紫杉醇含量相当。

达姆施塔特工业大学专家赫里伯特·瓦尔泽哈指出，当前方法尚不具备优于既有生产方法的优势；既有方法是利用紫杉细胞培养物生产该药物，或从针叶中提取前体后再进行化学修饰。他认为，只有进一步提高紫杉醇的产量，这项技术才会具有竞争力。

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