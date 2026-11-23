联合国大会以协商一致方式通过一项决议，决定从2031年起每三年举行一次全球水资源会议。该倡议由阿拉伯联合酋长国和塞内加尔牵头，The National报道。

该决议旨在确保对水资源、卫生设施和国际协调问题持续给予政治关注。2026年和2028年的会议此前已经商定，新机制则规定在2031年后定期举行政府间会议。

阿布扎比会议

阿联酋和塞内加尔将于2026年12月8日至10日在阿布扎比共同举办第三届联合国水资源会议。这将是首个由全球南方国家主办的此类会议，并将致力于加快落实联合国第六项可持续发展目标——确保人人获得水和卫生设施，并对其进行可持续管理。

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阿联酋外交部负责能源与可持续发展事务的助理部长阿卜杜拉·巴拉拉表示，定期举行的机制将为全球水资源议程提供必要的连续性和政治平台。阿联酋常驻联合国大使穆罕默德·阿布沙哈布指出，水是卫生健康、粮食安全、能源、气候韧性、经济发展与和平的基础。

获得水和卫生设施的机会

根据联合国数据，2024年约有21亿人无法获得安全管理的饮用水服务，34亿人无法获得安全管理的卫生服务。获得此类卫生服务的世界人口比例从2015年的48%上升至2024年的58%。

联合国秘书长应协调该组织各机构之间的支持，并在2031年会议至少六个月前提交一份报告。该文件应评估此前的倡议、获得的经验和障碍。会议及其筹备工作的资金将不通过联合国常规预算提供，而是来自政府、金融机构和其他捐助方的自愿捐款。

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