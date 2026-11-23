Генеральная ассамблея ООН консенсусом приняла резолюцию о проведении глобальной конференции по вопросам воды каждые три года, начиная с 2031 года. Инициативу возглавили Объединенные Арабские Эмираты и Сенегал, сообщает The National.

Резолюция призвана обеспечить постоянное политическое внимание к вопросам воды, санитарии и международной координации. Конференции в 2026 и 2028 годах уже были согласованы ранее, а новый механизм предусматривает регулярные встречи правительств после 2031 года.

Конференция в Абу-Даби

ОАЭ и Сенегал совместно проведут третью Водную конференцию ООН в Абу-Даби 8–10 декабря 2026 года. Она станет первой такой конференцией, которую примут страны Глобального Юга, и будет посвящена ускорению выполнения шестой Цели устойчивого развития ООН — обеспечению всеобщего доступа к воде и санитарии и устойчивому управлению ими.

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Помощник министра иностранных дел ОАЭ по вопросам энергетики и устойчивого развития Абдулла Балалаа заявил, что регулярный формат обеспечит мировой водной повестке необходимую последовательность и политическую платформу. Посол ОАЭ в ООН Мохамед Абушахаб отметил, что вода является основой для здравоохранения, продовольственной безопасности, энергетики, климатической устойчивости, экономического развития и мира.

Доступ к воде и санитарии

По данным ООН, в 2024 году около 2,1 млрд человек не имели доступа к безопасно управляемым услугам питьевого водоснабжения, а 3,4 млрд — к безопасно управляемым санитарным услугам. Доля населения мира, имеющего доступ к таким санитарным услугам, выросла с 48% в 2015 году до 58% в 2024 году.

Генеральный секретарь ООН должен скоординировать поддержку между учреждениями организации и представить доклад как минимум за шесть месяцев до конференции 2031 года. В документе должны быть оценены предыдущие инициативы, полученный опыт и препятствия. Финансирование конференций и подготовки к ним будет осуществляться вне регулярного бюджета ООН за счет добровольных взносов правительств, финансовых учреждений и других доноров.

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