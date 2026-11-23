Apple TV подтвердила выход четырёхсерийного документального сериала «Timberlake» о жизни и карьере Джастина Тимберлейка. Как сообщает Variety, первые два эпизода выйдут во всём мире 11 декабря 2026 года.

График премьеры

Apple TV выпустит третий эпизод 18 декабря, а финальный — 23 декабря 2026 года. Режиссёром проекта стал лауреат премии «Оскар» Фишер Стивенс, известный по работам «The Cove» и «Beckham».

По информации Apple TV, сериал охватит три десятилетия музыки и поп-культуры. В нём будут использованы ранее не публиковавшиеся архивные материалы, а также эксклюзивные интервью с семьёй, друзьями и коллегами Тимберлейка.

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Личные темы сериала

Из трейлера следует, что документальный проект затронет детство Тимберлейка, его карьеру и период работы в группе ’NSYNC. Также ожидается, что в сериале поднимут тему его отношений с Бритни Спирс и споров после инцидента во время выступления Тимберлейка и Джанет Джексон в перерыве Супербоула 2004 года.

В ролике показаны кадры со Спирс, Джексон, женой Тимберлейка Джессикой Бил и другими людьми из его окружения. В закадровом комментарии Тимберлейк вспоминает тёплые и забавные моменты детства, а также темы, о которых ему сложно говорить.

Сериал для Apple TV производят Blackbird Presents Films, Misher Films и Highly Flammable. Проект представлен Live Nation Studios.

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