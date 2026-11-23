Apple TV potwierdziło premierę czteroodcinkowego serialu dokumentalnego „Timberlake” o życiu i karierze Justina Timberlake’a. Jak informuje Variety, pierwsze dwa odcinki zostaną udostępnione na świecie 11 grudnia 2026 roku.

Harmonogram premiery

Apple TV wyda trzeci odcinek 18 grudnia, a finałowy — 23 grudnia 2026 roku. Reżyserem projektu został laureat Oscara Fisher Stevens, znany z prac „The Cove” i „Beckham”.

Według informacji Apple TV serial obejmie trzy dekady muzyki i popkultury. Wykorzystane zostaną w nim wcześniej niepublikowane materiały archiwalne, a także ekskluzywne wywiady z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami Timberlake’a.

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Osobiste tematy serialu

Z trailera wynika, że projekt dokumentalny poruszy temat dzieciństwa Timberlake’a, jego kariery oraz okresu działalności w grupie ’NSYNC. Oczekuje się również, że serial podejmie temat jego relacji z Britney Spears i kontrowersji po incydencie podczas występu Timberlake’a i Janet Jackson w przerwie Super Bowl w 2004 roku.

W materiale pokazano ujęcia Spears, Jackson, żony Timberlake’a Jessiki Biel oraz innych osób z jego otoczenia. W komentarzu zza kadru Timberlake wspomina ciepłe i zabawne chwile z dzieciństwa, a także tematy, o których trudno mu mówić.

Serial dla Apple TV produkują Blackbird Presents Films, Misher Films i Highly Flammable. Projekt prezentuje Live Nation Studios.

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